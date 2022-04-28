مسلسل حرقة 2 يحرز النصيب الأوفر من جوائز مسابقة الأعمال الدرامية لشهر رمضان 2022

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأعمال الدرامية رمضان 2022 في سهرة الأربعاء عن نتائج هذه المسابقة التي تنظمها سنويا إذاعة الشباب. وقد حازت مؤسسة التلفزة التونسية النصيب الأوفر من الجوائز إذ نالت الأعمال التي أنتجتها 10 جوائز من مجموع 13 جائزة تم إسنادها، وقد توج بأغلبها فريق مسلسل "حرقة الضفة الثانية" للمخرج الأسعد الوسلاتي وكاتب السيناريو عماد الدين الحكيم.وترأس المخرج محمد دمق لجنة تحكيم هذه المسابقة التي ضمت في عضويتها لمياء بلقايد قيقة (دكتورة في السمعي البصري والسينما) وسامي بن سعيد (موسيقي وعازف بيانو) ومحمد المغراوي (مدير تصوير) وكريم حمودة (مدير فني في التركيب) ومحسن الفريجي (مهندس صوت) وشادية خذير (منتجة ورئيسة تحرير مختصة في الصحافة الثقافية) ونعمان حمدة (ممثل ومخرج مسرحي).أفضل مسلسل حرقة 2 الضفة الأخرىأفضل مخرج الأسعد الوسلاتيأفضل ممثل لسعد بن عبدالله عن دوره في سلسلة 13 نهج قاري بلديأفضل ممثل واعد مالك بن سعد عن دوره في مسلسل حرقة 2 الضفة الأخرىأفضل ممثلة ريم الرياحي عن دورها في مسلسل براءةأفضل ممثلة واعدة ميساء ساسي عن دورها في مسلسل حرقة 2 الضفة الأخرىأفضل سيناريو عماد الدين الحكيم حرقة 2 الضفة الأخرىأفضل صورة ربيع مسعودي حرقة 2 الضفة الأخرىأفضل مونتاج أحمد بن كريديس حرقة 2 الضفة الأخرىأفضل موسيقى تصويرية سليم عرجون 13 نهج قاري بلديأفضل ديكور صوفي عبد الكافي كان يامكانش 2كما قدمت لجنة التحكيم جائزة خاصة للسيدة منى نور الدين تكريم عن مجمل أعمالها وما قدمته للمجال الثقافي عموما.وتحصل مسلسل الحرقة 2 الضفة الأخرى كذلك على الجائزة الخاصة بمسابقة أفضل عمل يقدم صورة إيجابية للمرأة، التي تنظمها إذاعة الشباب للسنة الثانية على التوالي بالشراكة مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.وقد ترأست الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الناشطة الحقوقية يسرى فراوس لجنة تحكيم هذه المسابقة التي ضمت في عضويتها الكاتب والإعلامي مختار الخلفاوي وعضوة الهيئة التنفيذية للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سمر سحيق.