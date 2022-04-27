اعادة مباراة نصف نهائي كاس تونس للكرة الطائرة بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي دون حضور الجمهور


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 13:22 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قررت لجنة التاديب بالجامعة التونسية للكرة الطائرة إعادة مباراة النادي الصفاقسي وضيفه النجم الساحلي دون حضور الجمهور لحساب الدور نصف النهائي لكاس تونس بعد ان كانت توقفت يوم الاحد الماضي بقاعة البجاوي بصفاقس بسبب رمي المقذوفات من قبل الجماهير وحدوث مناوشات بين لاعبي الفريقين.


كما قررت لجنة التأديب تسليط عقوبة مالية على النادي الصفاقسي بالف دينار مع اللعب دون حضور الجمهور في مقابلتين.

ومن جهة اخرى، تمت معاقبة اربعة لاعبين من النجم الساحلي وهم علاء الاشول وفادي بن حميدة بحرمانهما من اللعب لمدة سنتين مع عقوبة مالية قدرها 2500 دينار ومروان المرابط ب4 مباريات مع خطية مالية قدرها الفي دينار ومحمد علي بن علي بمباراتين.

وكانت المباراة توقفت في شوطها الخامس عندما كان النادي الصفاقسي متقدما 9-4.

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