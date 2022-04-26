بطولة موريلوس المكسيكية - مالك الجزيري واسكندر المنصوري يدخلان اليوم المنافسة

يستهل التونسيان مالك الجزيري واسكندر المنصوري مساء اليوم الثلاثاء مشاركتهما بدورة موريلوس المكسيكية للتنس المصنفة من بين بطولات التحدي والتي تقام مبارياتها على ملاعب ذات ارضية صلبة.ويواجه مالك الجزيري المصنف 326 عالميا الصربي بيدجا كريستين المصنف 320 عالميا بينما يلاقي اسكندر المنصوري المصنف 370 عالميا الزيمبابوي بنجامين لوك المصنف 461 عالميا.وكان عزيز دوقاز المصنف 428 عالميا خرج من البطولة بخسارته امس الاثنين في الدور التمهيدي الاخير قبل دخول الجدول الرئيسي امام الصيني فاجينك صن المصنف 614 عالميا بنتيجة 1-2 (2-6 و6-صفر و2-6).