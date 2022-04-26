تواصل هبوب رياح قويّة بالجنوب


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 08:49 قراءة: 0 د, 26 ث
      
يتسم الطقس، الثلاثاء، بتواصل هبوب رياح قويّة جنوب البلاد ترافقها دواوير رملية تتسبب في تراجع مدى الرؤية الأفقية.


وجددت مصالح الرصد الجوّي التذكير بضرورة توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق بولايات الجنوب وافادت بأن النشرات التحذيرية تبقى سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بخليج قابس حيث يكون البحر شديد الاضطراب في ما يكون متموجا إلى مضطرب ببقيّة السواحل.
وتشهد درجات الحرارة استقرارا نسبيا لتتراوح القصوى منها بين 20 و25 درجة بالسواحل الشرقيّة وبالمرتفعات وبين 26 و32 درجة ببقيّة الجهات كما تصل إلى 36 درجة بالبرمة وبرج الخضراء.

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