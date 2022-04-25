كاس افريقيا للرقبي ب7 لاعبات بجمال يومي 29 و30 افريل - 9 منتخبات في الموعد من اجل اللتويج القاري والتاهل الى المونديال

تحتضن مدينة جمال يومي 29 و30 افريل الجاري مسابقة كأس افريقيا للرقبي بسبعة لاعبات للكبريات بمشاركة تسعة منتخبات هي تونس وجنوب افريقيا واوغندا وغانا وكينيا والسنغال وزيمبابوي ومدغشقر وزامبيا.وتم توزيع المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات في الدور الاول الذي سيقام يوم 29 افريل على ان تدور مقابلات دور الثمانية والمربع الذهبي والنهائي يوم 30 من الشهر ذاته.وسيكون الرهان الحصول على اللقب القاري واقتلاع تذكرة العبور الى كاس العالم 2022 بجنوب افريقيا. ويتاهل بطل افريقيا الى كاس العالم، وفي صورة تتويج جنوب افريقيا باللقب يكون الترشح من نصيب المنتخب الوصيف باعتبار ان جنوب افريقيا متاهلة مباشرة بوصفها البلد المستضيف للمونديال.المجموعة الاولى : السنغال وزيمبابوي وجنوب افريقياالمجموعة الثانية : زامبيا واوغندا وكينياالمجموعة الثالثة : تونس وغانا ومدغشقر