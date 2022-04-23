التعاون التونسي الالماني في مجال الحفريات والمتاحف محور لقاء بوزارة الشؤون الثقافية


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 17:39 قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثل التعاون الثنائي التونسي الالماني في مجال الحفريات والمتاحف، محور جلسة عمل جمعت أمس الجمعة وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بسفير المانيا بتونس بيتر بروغل والوفد المرافق له.


واستعرض الطرفان سبل تثمين قطاع الحفريات والمتاحف كقاطرة للتنمية وخلق الثروة، وإمكانية الاسراع لإتمام إنجاز قاعة "كنوز شمتو" بالمتحف الوطني بباردو بالاشتراك مع المعهد الالماني للتراث، إلى جانب التشديد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحوث العلمية المرتبطة بالاثار والحفريات بالمواقع الاثرية التونسية.
وتناول اللقاء أيضا آليات دعم الحضور الفني والثقافي الالماني بمهرجان قرطاج الدولي وأيام قرطاج السينمائية وفي مجال الصناعات الثقافية الابداعية.

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