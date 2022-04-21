كاس تونس للكرة الطائرة - النجم الساحلي يكمل عقد الاندية المتاهلة الى الدور نصف النهائي

اكمل النجم الساحلي عقد الاندية المتاهلة الى المربع الذهبي لكاس تونس للكرة الطائرة بفوزه على فتح حمام الاغزاز 3-صفر (25-18 و25-16 و25-10) في المباراة التي اقيمت يوم الخميس بالقاعة الاولمبية بسوسة لحساب الدور ربع النهائي.والتحق النجم الساحلي في الدور نصف النهائي بكل من الترجي الرياضي حامل لقب النسخ الخمس الاخيرة والنادي الصفاقسي ومستقبل المرسى.وفي الدور نصف النهائي، يتبارى الترجي الرياضي مع مستقبل المرسى في قاعة الزواوي يوم السبت المقبل (س 13) في حين يستضيف النادي الصفاقسي في قاعة البجاوي النجم الساحلي يوم الاحد القادم (س 13).القاعة الاولمبية بسوسةالنجم الساحلي - فتح حمام الاغزاز 3-صفرالاربعاء 20 افريل 2022قاعة بوهيمة -رادسنادي حمام الانف - الترجي الرياضي صفر-3قاعة علي حفيظ-قرطاجاتحاد قرطاج - مستقبل المرسى 1-3قاعة البجاوي صفاقسالنادي الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-1قاعة الزواوي (س 13)الترجي الرياضي - مستقبل المرسىقاعة البجاوي بصفاقس (س 13)النادي الصفاقسي - النجم الساحلي