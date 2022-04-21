كاس تونس للكرة الطائرة - النجم الساحلي يكمل عقد الاندية المتاهلة الى الدور نصف النهائي

اكمل النجم الساحلي عقد الاندية المتاهلة الى المربع الذهبي لكاس تونس للكرة الطائرة بفوزه على فتح حمام الاغزاز 3-صفر (25-18 و25-16 و25-10) في المباراة التي اقيمت يوم الخميس بالقاعة الاولمبية بسوسة لحساب الدور ربع النهائي.
والتحق النجم الساحلي في الدور نصف النهائي بكل من الترجي الرياضي حامل لقب النسخ الخمس الاخيرة والنادي الصفاقسي ومستقبل المرسى.
وفي الدور نصف النهائي، يتبارى الترجي الرياضي مع مستقبل المرسى في قاعة الزواوي يوم السبت المقبل (س 13) في حين يستضيف النادي الصفاقسي في قاعة البجاوي النجم الساحلي يوم الاحد القادم (س 13).
وفي ما يلي النتائج الكاملة للدور ربع النهائي :
الخميس 21 افريل 2022
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - فتح حمام الاغزاز 3-صفر
الاربعاء 20 افريل 2022
قاعة بوهيمة -رادس
نادي حمام الانف - الترجي الرياضي صفر-3
قاعة علي حفيظ-قرطاج
اتحاد قرطاج - مستقبل المرسى 1-3
قاعة البجاوي صفاقس
النادي الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-1
الدور نصف النهائي
السبت 23 افريل 2022
قاعة الزواوي (س 13)
الترجي الرياضي - مستقبل المرسى
الاحد 24 افريل 2022
قاعة البجاوي بصفاقس (س 13)
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي
والتحق النجم الساحلي في الدور نصف النهائي بكل من الترجي الرياضي حامل لقب النسخ الخمس الاخيرة والنادي الصفاقسي ومستقبل المرسى.
وفي الدور نصف النهائي، يتبارى الترجي الرياضي مع مستقبل المرسى في قاعة الزواوي يوم السبت المقبل (س 13) في حين يستضيف النادي الصفاقسي في قاعة البجاوي النجم الساحلي يوم الاحد القادم (س 13).
وفي ما يلي النتائج الكاملة للدور ربع النهائي :
الخميس 21 افريل 2022
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - فتح حمام الاغزاز 3-صفر
الاربعاء 20 افريل 2022
قاعة بوهيمة -رادس
نادي حمام الانف - الترجي الرياضي صفر-3
قاعة علي حفيظ-قرطاج
اتحاد قرطاج - مستقبل المرسى 1-3
قاعة البجاوي صفاقس
النادي الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-1
الدور نصف النهائي
السبت 23 افريل 2022
قاعة الزواوي (س 13)
الترجي الرياضي - مستقبل المرسى
الاحد 24 افريل 2022
قاعة البجاوي بصفاقس (س 13)
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي
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