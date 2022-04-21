قبلي: المتعاقدون من أعوان المخابر وأعوان التأطير ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية

نفذ، صباح اليوم الخميس، أعوان التأطير وأعوان المخابر من المتعاقدين، وقفة احتجاجية ببهو المندوبية الجهوية للتربية بقبلي، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والتخلي عن منظومة التعاقد الهش التي يعملون وفقها منذ 4 سنوات.وأوضحت الممثلة عن المحتجين، غالية التقاز، ل"وات"، ان هذا التحرك الاحتجاجي الذي ينفذه قرابة 50 من المتعاقدين من اعوان المخابر واعوان التاطير بولاية قبلي، مرده "الضبابية في التعامل مع ملفهم من قبل وزارة التربية والتأخير في تسوية وضعياتهم المهنية فضلا عن التاخير في صرف مستحقاتهم المالية التي تسدد في شكل دفعة واحدة او دفعتين على امتداد اشهر التعاقد التسعة".واكدت ذات المتحدثة، ان المتعاقدين محرومون من الحصول على مختلف الامتيازات التي يتمتع بها نظرائهم من المرسمين، ومنها اساسا العطل والمنح، فضلا عن الاقتطاع من اجورهم بعنوان التغطية الاجتماعية دون تمتيعهم بها، معبرة عن استعدادهم للتصعيد في تحركاتهم الاحتجاجية وصولا الى حدود مقاطعة العمل.