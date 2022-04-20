الناتج البنكي الصافي   لـ" بي هاش بنك " يرتفع الى 2ر137 مليون دينارمع موفى مارس 2022

ارتفع الناتج البنكي الصافي لـ" بي هاش بنك "، مع موفى مارس 2022، بنسبة 3،3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ليبلغ 137،2 مليون دينار، وفق المؤشرات المالية للبنك التي نشرتها بورصة تونس، أمس الثلاثاء.كما ارتفعت ايرادات الفوائض بنسبة 1،31 بالمائة لتبلغ 198،8 مليون دينار وذلك على إثر زيادة كلفة الفائدة بنسبة 4،1 بالمائة لتستقر عند مستوى 125،8 مليون دينار.وأظهرت الوضعية المالية للبنك ارتفاعا في الودائع تحت الطلب بنسبة 5،4 بالمائة لتصل إلى 2635 مليون دينار في موفى مارس 2022.كما ارتفعت عمولات ودائع الحرفاء التي تحصل عليها البنك بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 29،6 مليون دينار في موفى مارس 2022.وسجلت أعباء الاستغلال البنكي العامة و نفقات الأجور، ارتفاعا بنسب على التوالي ، 6 بالمائة ( 17،4 مليون دينار) و 19 بالمائة ( 37،2 مليون دينار) في نهاية مارس 2022.