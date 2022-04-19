تصفيات كاس افريقيا للامم 2023 - تركيبة المجموعات

في ما يلي تركيبة مجموعات تصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم المقررة عام 2023 بكوت ديفوار على ضوء عملية القرعة التي جرت يوم الثلاثاء بمدينة جوهانسبورع بجنوب افريقيا
المجموعة الأولى: نيجيريا - غينيا بيساو - سيراليوني - المتاهل من ساو تاومي وبرينسيبي/الموريس
المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - ايسواتيني- توغو - الرأس الأخضر
المجموعة الثالثة: الكاميرون - بوروندي- ناميبيا - كينيا
المجموعة الرابعة: مصر - اثيوبيا - مالاوي - غينيا
المجموعة الخامسة: غانا - افريقيا الوسطى - انغولا - مدغشقر
المجموعة السادسة: الجزائر - تنزانيا - النيجر- اوغندا
المجموعة السابعة: مالي - جنوب السودان- غامبيا - الكونغو
المجموعة الثامنة: كوت ديفوار- ليسوتو - جزر القمر- زامبيا
المجموعة التاسعة: الكونغو الديمقراطية - السودان - موريتانيا - الغابون
المجموعة العاشرة: تونس - بوتسوانا - ليبيا - غينيا الاستوائية
المجموعة الحادية عشرة: المغرب - ليبيريا - زيمبابوي - جنوب إفريقيا
المجموعة الثانية عشرة: السنغال - رواندا - موزمبيق- بنين
يتأهل عن كل مجموعة البطل ووصيفه إلى النهائيات على أن يترشح من مجموعة كوت ديفوار فريق واحد إلى النهائيات على اعتبار أن نتائج كوت ديفوار لن تحتسب بوصفها البلد المستضيف للمسابقة
المجموعة الأولى: نيجيريا - غينيا بيساو - سيراليوني - المتاهل من ساو تاومي وبرينسيبي/الموريس
المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - ايسواتيني- توغو - الرأس الأخضر
المجموعة الثالثة: الكاميرون - بوروندي- ناميبيا - كينيا
المجموعة الرابعة: مصر - اثيوبيا - مالاوي - غينيا
المجموعة الخامسة: غانا - افريقيا الوسطى - انغولا - مدغشقر
المجموعة السادسة: الجزائر - تنزانيا - النيجر- اوغندا
المجموعة السابعة: مالي - جنوب السودان- غامبيا - الكونغو
المجموعة الثامنة: كوت ديفوار- ليسوتو - جزر القمر- زامبيا
المجموعة التاسعة: الكونغو الديمقراطية - السودان - موريتانيا - الغابون
المجموعة العاشرة: تونس - بوتسوانا - ليبيا - غينيا الاستوائية
المجموعة الحادية عشرة: المغرب - ليبيريا - زيمبابوي - جنوب إفريقيا
المجموعة الثانية عشرة: السنغال - رواندا - موزمبيق- بنين
يتأهل عن كل مجموعة البطل ووصيفه إلى النهائيات على أن يترشح من مجموعة كوت ديفوار فريق واحد إلى النهائيات على اعتبار أن نتائج كوت ديفوار لن تحتسب بوصفها البلد المستضيف للمسابقة
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