تصفيات كاس افريقيا للامم 2023 - تركيبة المجموعات

المجموعة الأولى: نيجيريا - غينيا بيساو - سيراليوني - المتاهل من ساو تاومي وبرينسيبي/الموريسالمجموعة الثانية: بوركينا فاسو - ايسواتيني- توغو - الرأس الأخضرالمجموعة الثالثة: الكاميرون - بوروندي- ناميبيا - كينياالمجموعة الرابعة: مصر - اثيوبيا - مالاوي - غينياالمجموعة الخامسة: غانا - افريقيا الوسطى - انغولا - مدغشقرالمجموعة السادسة: الجزائر - تنزانيا - النيجر- اوغنداالمجموعة السابعة: مالي - جنوب السودان- غامبيا - الكونغوالمجموعة الثامنة: كوت ديفوار- ليسوتو - جزر القمر- زامبياالمجموعة التاسعة: الكونغو الديمقراطية - السودان - موريتانيا - الغابونالمجموعة العاشرة: تونس - بوتسوانا - ليبيا - غينيا الاستوائيةالمجموعة الحادية عشرة: المغرب - ليبيريا - زيمبابوي - جنوب إفريقياالمجموعة الثانية عشرة: السنغال - رواندا - موزمبيق- بنينيتأهل عن كل مجموعة البطل ووصيفه إلى النهائيات على أن يترشح من مجموعة كوت ديفوار فريق واحد إلى النهائيات على اعتبار أن نتائج كوت ديفوار لن تحتسب بوصفها البلد المستضيف للمسابقة