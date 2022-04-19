وزيرة التجهيز تؤكد ضرورة تسريع نسق تركيز نظام الاستخلاص بالطريق السيّارة صفاقس قابس


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 17:51 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكدت وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة استحثاث نسق تركيز نظام الاستخلاص بالطريق السيّارة صفاقس قابس، خاصّة، وأنّ هذه الطريق السيّارة ستدخل حيّز الاستغلال مطلع جويلية 2022.


وترأست الزعفراني، الثلاثاء، جلسة عمل لمتابعة تقدم انجاز مشاريع الطرقات السيّارة بحضور مسؤولين عن شركة تونس للطرقات السيارة والمقاولات المشرفة على انجاز بعض المشاريع وممثلي الهياكل المركزية للوزارة.

يذكر أن أشغال الطريق السيّارة قابس/مدنين ، في قسطيه 2 و4، سجّلت تقدّما بنحو 90 بالمائة، مما يتطلب، وفق الزعفراني، تعزيز فرق العمل لضمان الانتهاء من الأشغال في التواريخ المتعهد بها وفتح الطريق السيّارة كاملة للجولان موفى سنة 2022


واستعرض المشاركون في الجلسة إلى مدى تقدم إنجاز أشغال تقوية الطرقات السيّارة وأشغال الصيانة بهدف ضمان السلامة المرورية لمستعملي شبكة الطرقات السيّارة.



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