بطولة شتوتغارت للتنس - انس جابر تعبر الى الدور الثاني


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 16:54 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تاهلت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا الى الدور الثاني لبطولة شتوتغارت الألمانية للتنس ذات 500 نقطة بفوزها يوم الثلاثاء على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 32 عالميا 2-1 (4-6 و6-2 و6-3).
وهو الانتصار الثالث لانس جابر في اربع مواجهات جمعتها بماركيتا فوندروسوفا.

وستواجه انس جابر في الدور الثاني لبطولة شتوتغارت التي تقام على ارضية ترابية المتاهلة من المباراة التي ستجمع لاحقا بين الامريكية كوري غوف المصنفة 16 عالميا والروسية داريا كاساتكينا المصنفة 26 عالميا.



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