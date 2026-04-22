زوجة أحد البحارة المختفين منذ فيفري: " الحرس البحري لم يعثر على أي أثر للسفينة"

قالت زوجة أحد البحارة المختفين منذ فيفري الماضي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أن زوجها من ضمن 5 اخرين لم يعثر لهم على أي اثر من اختفائهم في عرض البحر.وأضافت " الحرس البحري قام بكل المحاولات للبحث عن السفينة أو عن أي أثر لها لكن دون جدوى".وتابعت " نريد معرفة مصير السفينة والبحارة لأن الامر مستغرب كثيرا خاصة وأن عمليات البحث طالت الأعماق".