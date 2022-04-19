ارتفاع صادرات منتوجات الصيد البحري الى حوالي 4ر5 الف طن بقيمة 106 مليون دينار موفى فيفري 2022

ارتفعت صادرات منتوجات الصيد البحري الى حوالي 4ر5 الف طن بقيمة 106 مليون دينار موفى فيفري 2022، مقابل 8ر4 الف طن بقيمة 3ر111 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من من سنة 2021، وفق نشرية شهر أفريل 2022 أصدرها، الثلاثاء، المرصد الوطني للفلاحة.وشهدت الصادرات من منتوجات الصيد البحري زيادة بنسبة 5ر12 بالمائة على مستوى الكميّة وانخفاضا بنسبة 8ر4 بالمائة على مستوى القيمة.وأوضح المرصد أن معدلات الأسعار، على مستوى التصدير، تراجعت مقارنة بسنة 2021 من نحو 3ر23 دينار للكلغ في 2021 إلى 8ر19 د/كلغ في 2022 وتتمثّل أهم الأصناف المصدرة في الأسماك والمصبّرات وشبه المصبّرات والقشريات.وتستقطب القارّة الأوروبيّة أغلب الصادرات التونسيّة على مستوى الكم ما يعادل 4ر43 بالمائة من مجمل هذه الصادرات وعلى مستوى القيمة بنسبة 6ر63 بالمائة، تليها القارة الافريقية.وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري، وفق المصدر ذاته، الى موفى شهر فيفري 2022، حوالي 7ر8 الف طن بقيمة 4ر40 مليون دينار، مقابل 9ر6 الف طن بقيمة 5ر27 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، مسجلة زيادة ب1ر26 بالمائة على مستوى الحجم .وسجلت معدلات الأسعار على مستوى التوريد ارتفاعا مقارنة بسنة 2021 لتتحول من حوالي 4 د/كلغ إلى 6ر4 د/كلغ. وتعتبر الأسماك المجمّدة الموجّهة خاصّة للتصنيع من أهمّ الأصناف، التّي يتمّ توريدها، وتأتي الكميّات المورّدة من القارّة الأسيويّة، خاصة من الهند، ثمّ القارّة الأوروربيّة على غرار إيطاليا وفرنسا ومالطا وإإسبانيا بالخصوص تليها القارّة الافريقية.كما سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري الى موفى شهر فيفري لسنة 2022، فارقا ايجابيا ناهز 6ر65 مليون دينار، مقابل 8ر83مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2021، اي بتراجع هذا الفارق الايجابي بنسبة 7ر21 بالمائة.