بطولة شتوتغارت للتنس: أنس جابر تودع منافسات الزوجي

ودعت اللاعبة التونسية أنس جابر، مسابقة الزوجي في بطولة شتوتغارت الألمانية (500 نقطة) بعد أن انهزمت صحبة الأسترالية الين بيراز، في الدور ثمن النهائي أمام الثنائي المكون من الإسبانية باولا بادوزا والبيلاروسية أرينا سابالينكا، بمجموعتين دون رد 7_5 و7_5.وستفتتح أنس جابر اليوم الثلاثاء مسابقة الفردي في بطولة شتوتغارت بملاقاة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 32 عالميا.وسبق أن تقابلت أنس جابر مع ماركيتا فوندروسوفا في ثلاث مناسبات، الأولى في 2015 في بطولة براجن وكانت الغلبة للتشيكية بعد انسحاب أنس جابر في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.والمواجهة الثانية في 2016، في بطولة سونرايز وفازت فيها البطلة التونسية بمجموعتين دون رد 6_3 و 6_3.أما اللقاء الثالث فجرى في بطولة ايستبورن 2021، وانتهى لصالح أنس جابر بمجموعتين دون رد 6_3 و7_6.وتحتل انس جابر المركز العاشر في التصنيف العالمي الجديد الصادر أمس الإثنين .