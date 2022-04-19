مجلس الصحافة يذكر بحق المواطنين في تقديم شكاوى بخصوص المضامين الإعلامية


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 08:08 قراءة: 0 د, 53 ث
      
ذكر مجلس الصحافة العموم أنّه، بإمكان المواطنات والمواطنين الفاعلات والفاعلين في الشأن العام، التقدم بشكاويهم المتصلة بالأخلاقيات الصحفية إلى هيئة المجلس التي يمكن التواصل معها عبر العنوان الالكتروني conseilpresse2020@gmail.com
وأبرز المجلس ، في بلاغ صادر عنه الاثنين، أن الشكاوى تشمل المضامين الصحفية دون غيرها أي المضامين الصادرة عن الصحافة المكتوبة والإلكترونية والبرامج الإخبارية والحوارية ونشرات الأخبار في القنوات الإذاعية والتلفزية والجمعياتية الحاصلة على الإجازة.

وأوضح أنه يعالج الشكاوى على قاعدة المبادئ الواردة في المدونة الأخلاقية المتاحة على الموقع الالكتروني للمجلس. https://www.conseildepresse.tn
وتخضع الشكوى إلى مسار إجرائي مؤسس على احترام مبادئ حقوق الدفاع والمواجهة مع اعتماد الوساطة وما يمكن أن تؤول إليه من صلح عند الاقتضاء.
ويقبل الشاكي بعدم الالتجاء إلى القضاء ما دامت الشكوى من أنظار المجلس، كما لا يقبل المجلس الشكاوى التي هي في ذات الوقت من أنظار القضاء.

ولا تقبل الشكاوى "شكلا" ما لم تكن مصحوبة بمؤيدات توثق موضوع الشكوى، وإذا كان الشاكي صحفيا ضد زميل فعليه توفير عناوين المشتكى به
وتودع الشكاوى، مؤقتا، في مقر النقابة الوطنية للصحفيين العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية، البلفيدير تونس،1002



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