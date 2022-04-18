منوبة: دخول المعلمين النواب في تحركات احتجاجية مفتوحة مع غلق مندوبية التربية طيلة التوقيت الاداري للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية

نفّذ عدد من نواب التعليم الأساسي وخريجي علوم التربية، صبيحة اليوم الاثنين، تحركا احتجاجيا بمقر المندوبية الجهوية للتربية عمدوا خلاله إلى غلق مبنى المندوبية وشلّ حركة الدخول والخروج فيها، وفق ما عاينته صحفية مكتب "وات" بمنوبة.وأكدت المعلمة النائبة، هدى المليكي، في تصريح لـ"وات"، ان التحرك الاحتجاجي سيتواصل يوميا بمقر المندوبية مع غلق مبناها ومنع الدخول اليها طيلة التوقيت الاداري، الى حين ايجاد حلول جذرية لمطالبهم والتي تهمّ حوالي 600 اطار على مستوى كامل الولاية، موزعين بين 230 معلما نائبا، و71 خريج علوم تربية، و274 استاذا نائبا في التعليم الثانوي، و35 عون تأطير ومخابر، يمارسون مهنهم يوميا ومنذ 8 اشهر بلا أجر ولا تغطية صحية.وتشمل التحركات، كذلك، انهاء السنة الدراسية من تاريخ مقاطعة الدروس وذلك نظرا للضرر المعنوي والمادي الذي طاله ، وفق نفس المصدر.من جهته، اكد نجيب برطوني، معلم نائب منذ خمس سنوات، أن مطلبهم كمنتدبين خارج اتفاقية 08 ماي 2018، هو تسوية وضعيتهم المهنية وانهاء نيابتهم العرضية بالحاقهم بدفعة 2022، والإسراع بخلاص اجورهم، مشيرا إلى عجزه كولي وعجز بقية زملائه عن توفير ادنى ضروريات عائلاتهم في شهر الصيام بما يعتبر مظلمة في حقهم.ورفع المحتجون شعارات ولافتات طالبوا فيها بخلاص أجورهم وتسوية وضعيتهم المالية وإلغاء صيغة العقود المعتمدة في انتداب خريجي علوم التربية التي تحرمهم من حقوقهم في الاجر والاقدمية والترقيات، وتسوية وضعية المرشدين التطبيقيين المتعاقدين، والقيمين المهنيين، والتخلي عن صيغة التعاقد الهشة التي تحرمهم من التغطية الاجتماعية رغم اقتطاع معاليمها منذ مباشرتهم العمل.