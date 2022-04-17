صدور قرارات بالرائد الرسمي تتعلق بمنح الصبغة الجامعية لعدد من أقسام 3 مستشفيات بكل من قفصة والقصرين وبنزرت


Publié le Dimanche 17 Avril 2022 - 08:17 قراءة: 0 د, 26 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 15 أفريل الجاري 3 قرارات من وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تتعلق بمنح الصبغة الجامعية لعدد من أقسام المستشفى الجهوي بقفصة والمستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت.



وتنص قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة المؤرخة في 5 أفريل 2022 على منح الصبغة الجامعية لقسم الطب الباطني وقسم الجراحة العامة وقسم جراحة القلب والشرايين وقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقفصة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم طب الاسنان بالمستشفى الجهوي بالقصرين وقسم الصيدلة بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت.

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