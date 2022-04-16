توزر: سهرات صوفية وحفلات للفن الشعبي في مدينة دقاش

تقام النسخة الأولى من مهرجان المدينة بدقاش من 19 الى 22 أفريل الجاري، بأربع سهرات تجمع الموسيقى الصوفية والتنشيط، وذلك بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر وبلدية المكان.وتتوزع السهرات بين مدينة دقاش وضواحيها، وفق ما أوضحه فاروق الخالدي مدير المهرجان بغاية إتاحة الفرصة لتوزيع السهرات بين مختلف المناطق الترابية، بمدينة دقاش وتنتظم السهرة الأولى وسط مدينة دقاش وهي سهرة صوفية لفرقة المدائح والاذكار بقفصة "فرقة البركة".ويخصص اليوم الثاني من المهرجان لمنطقة بوهلال بسهرة الفن الشعبي والوتري، وفي منطقة زاوية العرب تخصص السهرة للأطفال بعرض تنشيطي للأطفال وتختتم الدورة الأولى بسهرة موسيقية وترية في مدينة دقاش تتخللها حفل تكريم لعدد من أبناء المدينة المتميزين في عدة مجالات رياضية وعلمية ومتطوعي المجتمع المدني.