منصة رقمية لمتابعة وضعية الطلبة التونسيين المزاولين لدراستهم بأوكرانيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة عن احداثها لمنصة رقمية لمتابعة وضعية الطلبة التونسيين المزاولين لدراستهم بأوكرانيا، عبر الرابط التالي: https://mesrs.rnu.tn/etudiants-ukraine/
ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، الطلبة التونسيين المعنيين إلى تسجيل بياناتهم بكل دقة بهذه المنصة وذلك قبل موفي شهر أفريل 2022.
وأكدت الوزارة أنّها تتابع وضعية الطلبة التونسيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، من خلال التنسيق والتعاون مع خليّة الأزمة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مفيدة في هذا الإطار بأنّ سفير أوكرانيا بتونس أكّد أن وزارة التعليم العالي ببلده بصدد التنسيق مع الجامعات الأوكرانية لإيجاد الحلول المناسبة التي ستمكّن الطلبة الأجانب من مواصلة دراستهم وتعويض فترة الانقطاع سواء عن طريق الدراسة عن بعد أو من خلال توفير الظروف الملائمة لعودتهم لأوكرانيا عند انتهاء الحرب.
وبالنسبة للطلبة الذين أنهوا دراستهم ولم يتحصّلوا بعد على شهائد تخرّجهم، فقد وعد السفير الأوكراني بالتدخّل لدى الهياكل المختصّة ببلاده لإيجاد الصيغة الملائمة لتسليم الشهائد لأصحابها، وفق ما ذكرته الوزارة.
وأشار البلاغ إلى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروماني، تناولت وضعية الطلبة التونسيين وإمكانية تسجيلهم بالجامعات الرومانية.
وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة الرومانية المكلّفة بالتعليم العالي قرارا يقضي بإمكانية مواصلة الطلبة التونسيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية دراستهم بالجامعات الرومانية طبقا لمقاييس محددة، على أن يقدّم الطالب ترشّحه مباشرة إلى الجامعة التي يرغب في مواصلة الدراسة بها.
كما أنّ وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية تعتزم السماح للطلبة الأجانب الذين يتعذّر عليهم مواصلة دراستهم الجامعية في أوكرانيا بمزاولة تعليمهم بالجامعات الروسية، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ووضعت الوزارة الروسية على ذمّة الطلبة الراغبين في الحصول على أكثر معلومات في هذا الإطار الموقع الإلكتروني التالي: minobrnauki.gov.ru
ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، الطلبة التونسيين المعنيين إلى تسجيل بياناتهم بكل دقة بهذه المنصة وذلك قبل موفي شهر أفريل 2022.
وأكدت الوزارة أنّها تتابع وضعية الطلبة التونسيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، من خلال التنسيق والتعاون مع خليّة الأزمة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مفيدة في هذا الإطار بأنّ سفير أوكرانيا بتونس أكّد أن وزارة التعليم العالي ببلده بصدد التنسيق مع الجامعات الأوكرانية لإيجاد الحلول المناسبة التي ستمكّن الطلبة الأجانب من مواصلة دراستهم وتعويض فترة الانقطاع سواء عن طريق الدراسة عن بعد أو من خلال توفير الظروف الملائمة لعودتهم لأوكرانيا عند انتهاء الحرب.
وبالنسبة للطلبة الذين أنهوا دراستهم ولم يتحصّلوا بعد على شهائد تخرّجهم، فقد وعد السفير الأوكراني بالتدخّل لدى الهياكل المختصّة ببلاده لإيجاد الصيغة الملائمة لتسليم الشهائد لأصحابها، وفق ما ذكرته الوزارة.
وأشار البلاغ إلى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروماني، تناولت وضعية الطلبة التونسيين وإمكانية تسجيلهم بالجامعات الرومانية.
وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة الرومانية المكلّفة بالتعليم العالي قرارا يقضي بإمكانية مواصلة الطلبة التونسيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية دراستهم بالجامعات الرومانية طبقا لمقاييس محددة، على أن يقدّم الطالب ترشّحه مباشرة إلى الجامعة التي يرغب في مواصلة الدراسة بها.
كما أنّ وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية تعتزم السماح للطلبة الأجانب الذين يتعذّر عليهم مواصلة دراستهم الجامعية في أوكرانيا بمزاولة تعليمهم بالجامعات الروسية، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ووضعت الوزارة الروسية على ذمّة الطلبة الراغبين في الحصول على أكثر معلومات في هذا الإطار الموقع الإلكتروني التالي: minobrnauki.gov.ru
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