تطوير التعاون الثقافي التونسي المغربي محور لقاء في وزارة الشؤون الثقافية


Publié le Samedi 16 Avril 2022 - 08:50 قراءة: 0 د, 27 ث
      
مثل تطوير العلاقات التونسية المغربية في المجال الثقافي محور اللقاء الذي جمع يوم الجمعة وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بسفير المملكة المغربية بتونس حسن طارق .


وتم بالمناسبة التطرق الى برنامج التعاون الثقافي التونسي المغربي القائم وسبل تجديده، وإثراء الانشطة الابداعية المشتركة، إلى جانب النظر في إمكانية تأثيث برنامج الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي بمشاركات فنية مغربية في إطار التبادل الثقافي.

كما تطرق اللقاء الى آليات تعزيز أطر التعاون الثنائي بين تونس والمغرب في قطاع التراث والانتاج والتوزيع المشترك للصناعة السينمائية مع دراسة عدد من الملفات الثقافية المشتركة.

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