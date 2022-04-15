بطولة الكويت - هدف جديد لطه ياسين الخنيسي مع نادي الكويت الفائز 3-2 على النصر

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فاز نادي الكويت الكويتي امس على نادي النصر بنتيجة 3-2 في اطار الجولة 16 من بطولة الكويت لكرة القدم.وبعد ان تقدم النصر 2-1 سجل الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هدف فريقه الثاني ليعدل النتيجة 2-2 في د81 من ضربة جزاء احتسبها الحكم واقرها ال"فار" وذلك قبل ان يضيف الكويت هدف الفوز الثالث 3-2.وهو الهدف الثامن للخنيسي مع فريقه في مختلف المسابقات في الكويت منذ التحاقه بفريقه الجديد منها خمسة اهداف في سباق البطولةويحتل نادي الكويت الذي يدربه التونسي نبيل معلول المركز الاول برصيد 36 نقطة امام كاظمة بفارق نقطتين.