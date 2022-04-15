بطولة الكويت - هدف جديد لطه ياسين الخنيسي مع نادي الكويت الفائز 3-2 على النصر


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 09:23 قراءة: 0 د, 29 ث
      
فاز نادي الكويت الكويتي امس على نادي النصر بنتيجة 3-2 في اطار الجولة 16 من بطولة الكويت لكرة القدم.

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وبعد ان تقدم النصر 2-1 سجل الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هدف فريقه الثاني ليعدل النتيجة 2-2 في د81 من ضربة جزاء احتسبها الحكم واقرها ال"فار" وذلك قبل ان يضيف الكويت هدف الفوز الثالث 3-2.

وهو الهدف الثامن للخنيسي مع فريقه في مختلف المسابقات في الكويت منذ التحاقه بفريقه الجديد منها خمسة اهداف في سباق البطولة
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ويحتل نادي الكويت الذي يدربه التونسي نبيل معلول المركز الاول برصيد 36 نقطة امام كاظمة بفارق نقطتين.





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