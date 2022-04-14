عجز الميزان التجاري الطّاقي يتعمّق بنسبة 62 بالمائة في موفى فيفري 2022 لتتحوّل قيمته من 658 مليون دينار، موفى فيفري 2021، إلى 1065 مليون دينار، مع الأخذ في الإعتبار الأتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا، وفق ما أظهره التقرير الشهري بخصوص الظرف الطّاقي، الذّي تم نشره أمس، الخميس، وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم.
العجز التجاري الطّاقي يتعمّق بنسبة 62 بالمائة في موفى فيفري 2022
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الخميس 14 أفريل 2022 | 13 رمضان 1443
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