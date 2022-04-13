المسرح البلدي بسوسة يحتضن الحفل الختامي لمهرجان "لي صوليست" في دورته الخامسة

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يحتضن المسرح البلدي بسوسة يوم 24 افريل الجاري حفل اختتام الدورة الخامسة لمهرجان "لي صوليست" الملتئم بتونس يومي 18 و19 مارس الفارط وذلك ببادرة من جمعية "لي صوليست".ويتضمن الحفل الختامي الذي ينتظم بالشراكة مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة، وسفارة النمسا بتونس، ومعهد "غوثة" الالماني بتونس، نهائي مسابقة جائزة موزارت في اختصاص العزف على الة البيانو، حيث يتولى المتسابقون في هذا الاختصاص تقديم كونشرتو موزرات مصحوبا بالاوركسترا السمفوني بمقرين (ولاية بن عروس) امام لجنة تحكيم متكونة من مختصين في المجال الموسيقي وامام الجمهور ايضا قبل الاعلان عن المتوج بالجائزة .هذا ويقدم الاوركسترا السمفوني بمقرين بقيادة نادر عباسي بالمناسبة عرضا موسيقيا بمشاركة عازفة البيانو النمساوية "ميترا كوت"، الى جانب مشاركة مجموعة من المتوجين بمسابقات العزف آدام كاليه ،وشيماء قدادي ،ويانيس مراد.وتخصص الفقرة الاخيرة من الحفل الختامي للمهرجان لتوزيع الميداليات على الفائزين في مختلف المسابقات في اختصاصات العزف على آلات مثل الكمنجة، والتشيلو، والغيثار، والفلوت وغيرها ،الى جانب اسناد جائزة موزرات لافضل عازف على الة البيانو وجائزة معهد غوثة الالماني.وللاشارة فان جمعية "لي صوليست" تاسست سنة 2016 وتعمل على تعزيز التنوع الثقافي بالاعتماد على الشباب والموسيقى الكلاسيكية الغربية كمحورين اساسين لمشاريعها ،وتسعى الجمعية من خلال مهرجانها الى نشر النمط الموسيقي الغربي وجعله قريبا من الجمهور .و فقد شهدت الدورة الخامسة لمهرجان "لي صوليست" مشاركة اكثر من 300 مترشح من عدة ولايات بالجمهورية على غرار قفصة والمنستير وسوسة وسليانة وجندوبة وبنزرت.