الفرنسي مارتينيز مدربا جديدا للمنتخب الليبي


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 19:46 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن اتحاد الكرة الليبي, اليوم الإثنين, تعاقده مع المدرب الفرنسي كورينتان مارتينيز, لقيادة المنتخب الأول, , دون ذكر تفاصيل
حول مدة أو قيمة العقد.
...

وبدأ كورينتان مارتينيز, مسيرته في 2006, عندما درب فريق ملعب كيومبر, قبل أن يتولى تدريب ملعب بريست 3 مرات.
وعلى الصعيد الدولي, أشرف مارتينيز, على منتخب موريتانيا, انتهت بتأهل "المرابطين" إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في آخر نسختين, غير أن الاتحاد الموريتاني قرر إقالته بعد الخروج المبكر من منافسة كأس العرب-2021, وتصفيات كأس العالم-2022 بقطر.

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