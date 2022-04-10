انتشال تسع جثث لمهاجرين أجانب بسواحل صفاقس وإحباط 14 عملية هجرة غير نظامية

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انتشلت وحدات الحرس الوطني، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بسواحل لواتة من ولاية صفاقس تسع جثث لمهاجرين غير شرعيين يحملون جنسيات دول إفريقية جنوب الصحراء، في حين مازالت عمليات التمشيط متواصلة للبحث عن مفقودين إثنين، وفق ما ذكره الناطق الرسمي للحرس على صفحته بموقع "فيسبوك".وأضاف ذات المصدر، في هذا الخصوص، أن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس أحبطت 11 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت 298 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة و18 شخصا يحملون الجنسيّة التونسيّة.كما تمكنت دورية مشتركة بين مركز الأمن العمومي بطينة وفوج التدخل للحرس الوطني بصفاقس من ضبط 23 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية.وباشرت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس البحث في قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة" ضد 14 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة.وضبطت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل سبعة أشخاص يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.