صفاقس: افتتاح نقطة بيع ثانية من المنتج الى المستهلك وتضارب في الآراء حول أسعار المنتوجات مقارنة بأسعار السوق

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تم، اليوم الجمعة، بفضاء معرض صفاقس الدولي، افتتاح نقطة بيع ثانية من المنتج الى المستهلك لتتواصل طيلة شهر رمضان، وذلك ببادرة من عديد المنظمات المهنية التي ساهمت في تأثيث هذا الفضاء.وأفاد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، في تصريح لـ(وات)، "أن نقطة البيع هذه والتي تعد الثانية في مدينة صفاقس، تندرج في اطار المجهود الوطني والتعاون بين الاطراف الادارية والمجتمع المدني من أجل التصدي لارتفاع أسعار المواد الاساسية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال توفير مختلف المنتوجات من لحوم حمراء وبيضاء وخضر وغلال وتمور وغيرها بأسعار مدروسة وتفاضلية مقارنة بالاسعار الموجودة في الاسواق".وأضاف قوله ان "نقطة البيع هذه ورغم انها لا تشع على كامل ولاية صفاقس ولكن من شأنها ان تنبه المواطن حتى يقوم بمقارنة أسعار المنتوجات المتوفرة بنقطة البيع وتلك المتداولة في الاسواق ويكون المراقب الاول للتجاوزات المرتكبة والتلاعب بالاسعار"، مشيرا الى ان عمليات المراقبة الاقتصادية ستتواصل طيلة شهر رمضان للتصدي لكل التجاوزات والضرب على ايادي المحتكرين.من جهته، ذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، محمد شلاغو، ان نقطة البيع هذه من المنتج الى المستهلك التي تحتوي على كافة المنتوجات الغذائية باسعار مقبولة مقارنة بالاسعار المتداولة في الاسواق، باستثناء الاسماك التي سيتم توفيرها غدا السبت، سوف تكون مفتوحة كامل ايام الاسبوع من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الخامسة مساء"، مؤكدا على ان الهدف من بعثها بمناسبة شهر رمضان هو مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن.من ناحيتهم، ولئن استبشر بعض المواطنين من بعث هذه النقطة "لما رصدوه من تفاضلية في اسعار بعض المنتوجات مثل البطاطا واللحوم الحمراء والدجاج، مقارنة بالاسعار المتداولة في الاسواق"، وفق تعبير بعضهم، يرى البعض الآخر "انه لا وجود لاختلاف يذكر بين اسعار المنتوجات المتداولة في نقطة البيع من المنتج الى المستهلك والاسعار المتواجدة في الاسواق ".يذكر أنه قد تم الأحد الماضي، فتح أول نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وسط مدينة صفاقس، وقد تولى تأثيثها ديوان الاراضي الدولية، لعرض منتوجات الضيعات التابعة له من لحوم حمراء وبيضاء وخضر وغلال وبيض وفواكه جافة، وذلك بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.