كأس الاتحاد الافريقي: مواجهة مصرية مغربية بربع النهائي ودربي ليبي بين الاتحاد والأهلي

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كشفت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الافريقي في كرة القدم التي سحبت يوم الثلاثاء في القاهرة عن مواجهة ليبية في دربي محلي إفريقي بين الاتحاد والأهلي طرابلس، وكذلك عن قمة عربية تجمع فريق المصري البورسعيدي المصري ونهضة بركان المغربي في دربي شمال افريقي.كما وضعت القرعة بيراميدز المصري امام مازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني امام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.وكان الأهلي طرابلس الذي يظهر للمرة الأولى في ربع النهائي بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال، قد تصدر مجموعته بفارق ضئيل أمام بيراميدز المصري، فيما حلّ مواطنه الاتحاد بقيادة مدربه التونسي محمد الكوكي وصيفاً بفارق نقطتين لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة الليبية إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز بين سيمبا التنزاني وأورلاندو بايرتس.أما طرفا المواجهة العربية الشمال أفريقية وهما نهضة بركان المغربي الفائز بلقب 2020 والمصري البورسعيدي، فقد تأهلا لربع النهائي بعدما تصدر نهضة بركان مجموعته امام سيمبا التنزاني، وحلّ المصري وصيفاً لمازيمبي الكونغولي الديموقراطي بفارق نقطة، ويلتقي الفائز منهما في نصف النهائي مع المتاهل من مواجهة بيراميدز المصري وصيف 2020 ومازيمبي حامل اللقب عامي 2016 و2017.وستقام مواجهات الذهاب في 17 أفريل والإياب في 24 منه، ونصف النهائي في 8 و15 ماي على ان يحدد موعد النهائي لاحقا.وحول مواجهة نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي، قال التونسي معين الشعباني مدرب المصري في تصريح له "هذا دربي شمال افريقي وعربي، ونلاحظ سيطرة دول هذه الأندية على البطولات القارية، هناك جزئيات تحسم هذا النوع من المباريات".بدوره قال أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن لقاء مازيمبي "مواجهة قوية وعيننا على البطولة، وصلنا في آخر نسختين إلى نصف نهائي والنهائي لكننا لم نكن محظوظين"، وتابع "مازيمبي فريق محترف ولكن لم تكن تهمنا هوية المنافس، الأجواء صعبة هنا سنلعب في رمضان وقبل الافطار".يذكر أن الرجاء المغربي هو صاحب آخر لقب للنسخة الأخيرة من البطولة بفوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1، فيما كان مواطنه نهضة بركان هو بطل النسخة التي سبقتها.