عروض موسيقية ومسرحية ومهرجان للمالوف المغاربي في تظاهرة "رمضان في المدينة"

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ينظم مسرح أوبرا تونس خلال النصف الأول من شهر رمضان تظاهرة "رمضان في المدينة" من 6 إلى 18 أفريل الحالي بمختلف فضاءات مدينة الثقافة الشاذلي القليبي. وتم إعداد برمجة متنوعة تجمع بين موسيقى المالوف والموسيقى الصوفية والأغاني الطربية وأغاني التراث الشعبية، إلى جانب عروض مسرحية.ويُحيي الأوركستر السمفوني التونسي أولى سهرات هذه التظاهرة يوم 6 أفريل بتقديم عرض لموسيقى جينيريك الأعمال الدرامية التونسية. يليه يوم 8 أفريل عرض "شرق 22" لشادي القرفي. ويسهر الجمهور يوم 9 أفريل مع عرض "الربوخ" لحاتم اللجمي، ثم مع الفرقة الوطنية للموسيقى يوم 10 أفريل.ويكون لجمهور الفن الرابع موعد يوم 13 أفريل بمسرح المبدعين الشبان مع مسرحية "دون كيشوت" للشاذلي العرفاوي وهو عمل من إنتاج مسرح الاوبرا، ويتابع الجمهور أيضا في سهرة اليوم نفسه بمسرح الجهات عرضا بعنوان "Evasion" لعزيز الجبالي، يليه يوم 14 أفريل عرض الممثل الكوميدي لطفي العبدلي بمسرح الأوبرا.وتقدم الفرقة الوطنية للفنون الشعبية عرض "النوالة" يوم 16 أفريل، يليها في سهرة اليوم الموالي عرض "الحضرة للفاضل الجزيري.وتُقام ضمن برنامج تظاهرة "رمضان في المدينة"، الدورة التأسيسية لمهرجان "مالوف المدينة المغاربي" الذي سيفتتح يوم 12 أفريل بعرض "الشيشتري" لبيت المالوف بقطب الموسيقى والأوبرا بمدينة الثقافة. ويتابع السمّار يوم 13 أفريل عرض "زمان الانشراح" لفرقة السرايا للمالوف والموشحات والمنوعات الغنائية (ليبيا) وكذلك عرض "أندلسيات عثمانية" لجوق محمد العثماني (المغرب).وتتواصل سهرات مهرجان "مالوف المدينة المغاربي" يوم 14 أفريل بعرض "قسنطينة تغني" لجمعية مقام (جزائري) ثم عرض "مدار الطبوع" لمجموعة أوتار المدينة بصفاقس.ويسدل الستار على مهرجان "مالوف المدينة المغاربي" وكذلك على برمجة النصف الأول من شهر رمضان لتظاهرة "رمضان في المدينة" يوم 18 أفريل بعرض للفنان زياد غرسة.