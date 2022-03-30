مهرجان المدينة بتونس يستعيد نشاطه بعد أن غيّبته الجائحة لسنتيْن

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يستعيد مهرجان المدينة بتونس نشاطه في شهر رمضان من هذه السنة، إذ ستقام دورته الثامنة والثلاثين من من 7 إلى 25 أفريل 2022.عقدت الهيئة المديرة للمهرجان برئاسة زبير الأصرم ندوة صحفية، اليوم الأربعاء بفضاء قصر خير الدين في المدينة العتيقة بالعاصمة، كشفت خلالها عن برمجة هذه الدورة التي تتضمن 15 عرضا، ستتوزع على فضاءات النادي الثقافي الطاهر الحداد والنادي الثقافي بئر الأحجار ودار الأصرم ومكتبة مدينة تونس "دار ابن عاشور"، وهي فضاءات كائنة في المدينة العتيقة، بالإضافة إلى برمجة عروض في المسرح البلدي وقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة.وتستهل فرقة المعهد الرشيدي سلسلة عروض هذه الدورة يوم 7 أفريل في المسرح البلدي بتونس، حيث سيحتضن هذا الفضاء أيضا عرضا للفنانة شيرين اللجمي يوم 19 أفريل بالإضافة إلى عرض الاختتام يوم 25 أفريل الذي سيحييه الفنان مكرم الأنصاري.ويُحيي الفنان لطفي بوشناق حفلا يوم 24 أفريل بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة. أما بقية عروض هذه الدورة، فهي تتمثل في عرض "الرباعي تشللو" لكل من أحمد بشير ومحمد مجدي بهلول ومريم بلخيرية فادي تاكالي من سوريا، ويقام هذا العرض يوم 8 أفريل في فضاء النادي الثقافي الطاهر الحداد.وتحتضن دار الأصرم عرض "حديث العشق" للفنانة نهى رحيم يوم 9 أفريل. كما يحتضن هذا الفضاء عرض "N'art band" لمجموعة من طلبة المعهد العالي للموسيقى بتونس، وذلك يوم 14 أفريل، بالإضافة إلى عرض "في البال غناية" لنادي فتحية خيري يوم 16 أفريل وكذلك عرض "نسمات من الفن الكافي" لسهيل الشارني يوم 20 أفريل وعرض "درة Jazz" يوم 23 أفريل.وتستضيف دار الثقافة بئر الأحجار عرض "القنطرة" للثلاثي سفيان التبيني والعربي ساسي وشيراز الجزيري يوم 10 أفريل، يليه يوم 13 أفريل عرض "نغمات تونسية في العصر الجميل" من إخراج إكرام عزوز، إلى جانب عرض الفنان وعازف العود العراقي محمد العطار يوم 17 أفريل.ويقام بفضاء مكتبة مدينة تونس "دار ابن عاشور" عرض في الإنشاد الصوفي لسلامية بني خيار يوم 15 أفريل. أما بطحاء باب سويقة فتحتضن عرضا للفنانة منجية بن يحيى.وتنطلق جميع العروض على الساعة العاشرة ليلا. وتمّ تحديد أسعار التذاكر بخمس دنانير لجميع العروض ما عدا عرض الفنان لطفي بوشناق بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، إذ حُدّد سعر تذكرة هذا العرض بثلاثين دينارا.ودأبت إدارة مهرجان المدينة بتونس أن تضمّن معلقة كل دورة من المهرجان صورة لقامة فنية تونسية. وقد حملت معلقة الدورة 38 لمهرجان المدينة صورة للفنان محمد الحبيب وهي صورة مقتطفة من لوحة للفنان التشكيلي زبير التركي.