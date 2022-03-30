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استقبل مطار النفيضة الحمّامات الدولي، أمس، الثلاثاء، على الساعة 16 و40 دقيقة أوّل رحلة ل"إيزي دجيت" القادمة من جنيف (سويسرا) على متنها 184 مسافر، وفق ما أعلنت عنه "تاف تونس" الشركة المستغلّة للمطار، على موقعها على الانترنات.والجدير بالذكر أن أن شركة الطيران ذات التسعيرة المنخفضة "إيزي دجيت"، التّي لم تعمل على الوجهة التونسيّة منذ سنة 2015، أعلنت منذ شهر جانفي 2022 أنّها ستؤمن الربط بين مطار جنيف ومطار النفيضة الحمّامات، انطلاقا من يوم 29 مارس وإلى حدود 29 أكتوبر 2022، عبر ثلاث رحلات أسبوعيّة (أيّام الثلاثاء والخميس والسبت).وذكرت شركة "تاف تونس" بأنّ شركة الطيران ستقوم، أيضا، بتأمين رحلتين أسبوعيتين من مطار مانشستر (لندن) ورحلتين من مطار لندن-جاتويك.يذكر أن "إيزي دجيت" هي شركة طيران بريطانية منخفضة التسعيرة تمّ إنشاؤها منذ سنة 1995. وتحتل الشركة المرتبة الثالثة عالميا والثانية أوروبيا ضمن هذا الصنف من شركات الطيران.من جهتها علّقت سفارة سويسرا في تونس على المعلومة ذاتها بأن الربط بين مطاري جنيف والنفيضة من شأنه أن يسهم في زيادة عدد السيّاح الراغبين في زيارة تونس.