نبيل الكوكي يوقع رسميا على وثيقة فسخ عقده مع ادارة وفاق سطيف


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 09:11قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلن وفاق سطيف الجزائري على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك ان مدربه التونسي السابق نبيل الكوكي وقع على وثيقة فسخ عقده مع إدارة النادي بالتراضي.

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واضاف المصدر ذاته ان نبيل الكوكي تحصل على جزء من مستحقاته العالقة فيما سيتلقى الجزء الباقي في نهاية شهر جوان القادم.

وكان وفاق سطيف اعلن يوم 27 فيفري الماضي عن فك علاقته التعاقدية مع المدرب نبيل الكوكي ليحل مكانه المدرب رضا بن دريس.
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يذكر ان وفاق سطيف ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا اذ يحتل قبل جولة من نهاية دور المجموعات المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية.





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