المنتخب التونسي يجري حصته التدريبية قبل الاخيرة بمشاركة جميع اللاعبين

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يواصل المنتخب التونسي لكرة القدم بنسق حثيث تحضيراته للمواجهة الحاسمة التي تنتظره يوم الثلاثاء على الساعة الثامنة والنصف ليلا امام نظيره المالي على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب إياب الدور الثالث من تصفيات كأس العالم (قطر 2022).وأجرت العناصر الوطنية اليوم الأحد حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس عرفت مشاركة كافة اللاعبين.وسيختتم المنتخب التونسي غدا الاثنين تحضيراته بحصة تدريبية تنطلق على الساعة السادسة مساء بالملعب الفرعي برادس مسبوقة بداية من الساعة 17 و15 دقيقة بلقاء اعلامي للناخب الوطني جلال القادري بقاعة الندوات بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.كما سيعقد غدا الاثنين على الساعة الثامنة ليلا مدرب المنتخب المالي محمد ماغاسوبا ندوة صحفية بقاعة الندوات بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس متبوعة بالحصة التدربيية الرئيسية بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا بالملعب نفسه.يذكر ان مقابلة الذهاب التي اقيمت الجمعة الماضي في العاصمة المالية باماكو انتهت لفائدة المنتخب التونسي بهدف دون رد.