المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يُنظّم مسابقة في مجال الرّوبوتيك بمشاركة 300 طفل من كامل ولايات الجمهوريّة

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نظّم المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل بالتعاون مع الجمعيّة التونسيّة للروبوتات التعليميّة «Edurobot»، اليوم الأحد، مسابقة في ميدان الرّوبوتيك بمشاركة 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة من كافة أنحاء الجمهوريّة وتحت إشراف 30 إطار تربوي.وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز برامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المندرجة في إطار التمكين الرقمي والتكنولوجي للأطفال وتشريكهم في تجارب تمكّنهم من اكتساب وتعزيز الثّقة في النفس، وتوسيع المعرفة وتطوير أساليب وطرق التعلّم، إلى جانب تحفيزهم على اكتساب عدّة مهارات مثل التّفكير النقدي والتّشفير والتّصميم من خلال التعلّم العملي.وتمثل هذه المسابقة فرصة أيضا لدعم قدرات الإطارات البيداغوجية في مجال التكنولوجيات التربوية لاسيّما في مجال الرّوبوتات التعليميّة والتدرّب على تنظيم التظاهرات في مجال First Lego Leagueوتُوّجت هذه التظاهرة بإعلان نتائج المسابقة وتوزيع جوائز لفائدة المشاركين من الأطفال والإطارات التربويّة.وتأتي هذه المُبادرة تنفيذا لاستراتيجيّة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل القائمة على أنشطة الابتكار والتجديد وتنمية الذكاء الاصطناعي لدى الطفل وتفعيلا للاتفاقية الممضاة بين المركز والجمعيّة التونسيّة للروبوتات التعليميّة في 12 مارس الجاري.