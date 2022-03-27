نتائج المباريات الودية ليوم الأحد 27 مارس

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مباراة ودية - فوز الاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة بهدفين دون رد

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فوز اتحاد تطاوين وديا على الترجي الجرجيسي 1-0

فاز الاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة بهدفين دون رد في المباراة الودية التي اقيمت يوم الاحد على ملعب مصطفى بن جنات في اطار استعدادات الفريقين لبقية مشوارهما في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسجل الهدفين هيكل الشيخاوي (30) والايفواري عصمان واتارا (43).وقبل ثلاث جولات من نهاية المرحلة الاولى من سباق البطولة، يتصدر الاتحاد المنستيري المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة فيما يحتل امل حمام سوسة المركز الخامس بمجموع 14 نقطة.فاز اتحاد تطاوين على الترجي الجرجيسي بهدف نظيف في المقابلة الودية لكرة القدم التي دارت بينهما يوم الاحد في غمراسن.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق حسام اللواتي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.وتندرج المباراة ضمن استعدادات الفريقين لبقية منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى في مرحلتها الاولى. ويحتل اتحاد تطاوين المركز الثالث ضمن المجموعة الاولى برصيد 17 نقطة بالتساوي مع النادي الصفاقسي بينما يتذيل الترجي الجرجيسي ترتيب المجموعة الثانية بمجموع 10 نقاط رفقة مستقبل سليمان.