نتائج المباريات الودية ليوم الأحد 27 مارس


Publié le Dimanche 27 Mars 2022 - 18:10قراءة: 0 د, 52 ث
      


...


مباراة ودية - فوز الاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة بهدفين دون رد

..

فاز الاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة بهدفين دون رد في المباراة الودية التي اقيمت يوم الاحد على ملعب مصطفى بن جنات في اطار استعدادات الفريقين لبقية مشوارهما في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل الهدفين هيكل الشيخاوي (30) والايفواري عصمان واتارا (43).
وقبل ثلاث جولات من نهاية المرحلة الاولى من سباق البطولة، يتصدر الاتحاد المنستيري المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة فيما يحتل امل حمام سوسة المركز الخامس بمجموع 14 نقطة.



فوز اتحاد تطاوين وديا على الترجي الجرجيسي 1-0

فاز اتحاد تطاوين على الترجي الجرجيسي بهدف نظيف في المقابلة الودية لكرة القدم التي دارت بينهما يوم الاحد في غمراسن.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق حسام اللواتي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.
وتندرج المباراة ضمن استعدادات الفريقين لبقية منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى في مرحلتها الاولى. ويحتل اتحاد تطاوين المركز الثالث ضمن المجموعة الاولى برصيد 17 نقطة بالتساوي مع النادي الصفاقسي بينما يتذيل الترجي الجرجيسي ترتيب المجموعة الثانية بمجموع 10 نقاط رفقة مستقبل سليمان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243524



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأحد 27 مارس 2022 | 24 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:39 15:55 12:32 06:13 04:45
Babnet
17°
Babnet21°Babnet% 72:الرطــوبة
تونــسBabnet11°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1119°-1224°-1221°-1520°-13
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   