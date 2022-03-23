وزير الشؤون الدينية يشارك بجدة في افتتاح "مؤتمر ومعرض خدمات الحج العمرة"


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 11:13قراءة: 0 د, 41 ث
      
التقى إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية في اطار مشاركته في مؤتمر ومعرض "خدمات الحج والعمرة" المنعقد بمدينة جدة توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي .

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وكان اللقاء وفق بلاغ اليوم الاربعاء لوزارة الشؤون الدينية مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خاصة في مجال الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمان.

وقد شارك وزير الشؤون الدينية في افتتاح معرض خدمات الحج والعمرة، الذي نظِّمته وزارة الحج والعمرة، بمدينة جدة من 21 إلى 23 مارس الجاري تحت شعار"التحول نحو الابتكار" .
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وزار الوزير عددا من الاجنحة واشار المشاركون في هذا المعرض الى النقلة النوعية لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين والحرص على توفير أرقى الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمان وفق أعلى معايير الجودة.

كما دُعي الوزير للمشاركة في خياطة كسوة الكعبة المشرفة التي ستكسى بها في موسم الحج المرتقب لهذا العام .


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