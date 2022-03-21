أهم الظواهر الجوية وكميات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الأخيرة

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سجل المعهد الوطني للرصد الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س ، 79 بالمهدية و76 بالمنستير وقبلي و72 بنابل والنفيضة و68 بكل من مقرن وصفاقس وتوزر و65 بكل من تالة ومطماطة وجربة و61 بطبرقة وقفصة و58 بالبرمة و54 بكل من بنزرت والقصرين ورمادة و50 بكل من تونس قرطاج وبرج العامري وقليبية والقيروان وسيدي بوزيد/ولاية منوبةمنوبة 1/ولاية بنزرتالعزيب 2/ولاية نابلبوعرقوب 3 ، دجار شعبان 1، بني خيار 1، الميدة 4، قرنبالية 2، الحمامات 4، حمام الغزاز 20، قربة 2، تاكلسة 1، الهوارية 5، قليبية 9، منزل تميم 3، نابل 4،منزل بوزلفة 1/زغوانالزريبة 16 ، جرادو 20، سد واد الرمل 6، زغوان 4، الناظور 14 ، صواف 35/ باجةتيبار2/سليانةالكريب 2، كسرى 16 ، برقو17/جندوبةغار الدماء 1/الكافنبر 1، الطويرف وتاجروين 2، الكاف بوليفة و القصور 1، ساقية سيدي يوسف 2/القيروانالعلا 15 ، نصر الله 4، عين جلولة 10، الحاجب 11، الشبيكة 1، حفوز 6، القيروان 1، الوسلاتية 23، السبيخة 5، الشراردة 4/سوسةحمام سوسة 1، أكودة 18 ، هرقلة 7، كندار 3، المسعدين 2، سيدي الهاني 18، بوفيشة 3، مساكن 2، النفيضة 13، سوسة الشمالية 2/المنستيربنبلة ومنزل النور 1، طوزة 2، بني حسان 4، معتمر 5، الساحلين 2، صيادة لمطة بوحجر 2، زرمدين 4، المنستير الميناء2 وسيدي بنور ، الوردنين 1، المنستير المطار وجمال3/المهديةأولاد الشامخ 2، شربان 6، سيدي علوان 2، الجم 5،/القصرينالعيون 9، فوسانة 1، فريانة وسبيطلة 3، جديان وحيدرة 1، حاسي الفريد 11 ،سبيبة 10، تالة 6، القصرين الجنوبية 9، ماجل بلعباس 2، القصرين الشمالية 10/سيدي بوزيدسوق الجديد 15، سبالة أولاد عسكر 6، منزل منزل بوزيان و المكناسي11 ، بئر الحفي 7، الرقاب 6 ، جلمة 14، سيدي علي بن عون 10، أولاد خفوز وسيدي بوزيد الشرقية 6، سيدي بوزيد الغربية 3/صفاقسعقارب 6، جبنيانة 2، بوثدي 11، منزل شاكر 10، الحنشة 5، الصخيرة 15، صفاقس المدينة 1 وصفاقس المطار والطهاهرة 2/قفصةقفصة 1، السند 38/مدنينمدنين 2، جربة 1، كوتين 3