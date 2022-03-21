أهم الظواهر الجوية وكميات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الأخيرة

سجل المعهد الوطني للرصد الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س ، 79 بالمهدية و76 بالمنستير وقبلي و72 بنابل والنفيضة و68 بكل من مقرن وصفاقس وتوزر و65 بكل من تالة ومطماطة وجربة و61 بطبرقة وقفصة و58 بالبرمة و54 بكل من بنزرت والقصرين ورمادة و50 بكل من تونس قرطاج وبرج العامري وقليبية والقيروان وسيدي بوزيد
وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الـ24 ساعة الماضية :
/ولاية منوبة
منوبة 1
/ولاية بنزرت
العزيب 2
/ولاية نابل
بوعرقوب 3 ، دجار شعبان 1، بني خيار 1، الميدة 4، قرنبالية 2، الحمامات 4، حمام الغزاز 20، قربة 2، تاكلسة 1، الهوارية 5، قليبية 9، منزل تميم 3، نابل 4،منزل بوزلفة 1
/زغوان
الزريبة 16 ، جرادو 20، سد واد الرمل 6، زغوان 4، الناظور 14 ، صواف 35
/ باجة
تيبار2
/سليانة
الكريب 2، كسرى 16 ، برقو17
/جندوبة
غار الدماء 1
/الكاف
نبر 1، الطويرف وتاجروين 2، الكاف بوليفة و القصور 1، ساقية سيدي يوسف 2
/القيروان
العلا 15 ، نصر الله 4، عين جلولة 10، الحاجب 11، الشبيكة 1، حفوز 6، القيروان 1، الوسلاتية 23، السبيخة 5، الشراردة 4
/سوسة
حمام سوسة 1، أكودة 18 ، هرقلة 7، كندار 3، المسعدين 2، سيدي الهاني 18، بوفيشة 3، مساكن 2، النفيضة 13، سوسة الشمالية 2
/المنستير
بنبلة ومنزل النور 1، طوزة 2، بني حسان 4، معتمر 5، الساحلين 2، صيادة لمطة بوحجر 2، زرمدين 4، المنستير الميناء2 وسيدي بنور ، الوردنين 1، المنستير المطار وجمال3
/المهدية
أولاد الشامخ 2، شربان 6، سيدي علوان 2، الجم 5،
/القصرين
العيون 9، فوسانة 1، فريانة وسبيطلة 3، جديان وحيدرة 1، حاسي الفريد 11 ،سبيبة 10، تالة 6، القصرين الجنوبية 9، ماجل بلعباس 2، القصرين الشمالية 10
/سيدي بوزيد
سوق الجديد 15، سبالة أولاد عسكر 6، منزل منزل بوزيان و المكناسي11 ، بئر الحفي 7، الرقاب 6 ، جلمة 14، سيدي علي بن عون 10، أولاد خفوز وسيدي بوزيد الشرقية 6، سيدي بوزيد الغربية 3
/صفاقس
عقارب 6، جبنيانة 2، بوثدي 11، منزل شاكر 10، الحنشة 5، الصخيرة 15، صفاقس المدينة 1 وصفاقس المطار والطهاهرة 2
/قفصة
قفصة 1، السند 38
/مدنين
مدنين 2، جربة 1، كوتين 3
وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الـ24 ساعة الماضية :
/ولاية منوبة
منوبة 1
/ولاية بنزرت
العزيب 2
/ولاية نابل
بوعرقوب 3 ، دجار شعبان 1، بني خيار 1، الميدة 4، قرنبالية 2، الحمامات 4، حمام الغزاز 20، قربة 2، تاكلسة 1، الهوارية 5، قليبية 9، منزل تميم 3، نابل 4،منزل بوزلفة 1
/زغوان
الزريبة 16 ، جرادو 20، سد واد الرمل 6، زغوان 4، الناظور 14 ، صواف 35
/ باجة
تيبار2
/سليانة
الكريب 2، كسرى 16 ، برقو17
/جندوبة
غار الدماء 1
/الكاف
نبر 1، الطويرف وتاجروين 2، الكاف بوليفة و القصور 1، ساقية سيدي يوسف 2
/القيروان
العلا 15 ، نصر الله 4، عين جلولة 10، الحاجب 11، الشبيكة 1، حفوز 6، القيروان 1، الوسلاتية 23، السبيخة 5، الشراردة 4
/سوسة
حمام سوسة 1، أكودة 18 ، هرقلة 7، كندار 3، المسعدين 2، سيدي الهاني 18، بوفيشة 3، مساكن 2، النفيضة 13، سوسة الشمالية 2
/المنستير
بنبلة ومنزل النور 1، طوزة 2، بني حسان 4، معتمر 5، الساحلين 2، صيادة لمطة بوحجر 2، زرمدين 4، المنستير الميناء2 وسيدي بنور ، الوردنين 1، المنستير المطار وجمال3
/المهدية
أولاد الشامخ 2، شربان 6، سيدي علوان 2، الجم 5،
/القصرين
العيون 9، فوسانة 1، فريانة وسبيطلة 3، جديان وحيدرة 1، حاسي الفريد 11 ،سبيبة 10، تالة 6، القصرين الجنوبية 9، ماجل بلعباس 2، القصرين الشمالية 10
/سيدي بوزيد
سوق الجديد 15، سبالة أولاد عسكر 6، منزل منزل بوزيان و المكناسي11 ، بئر الحفي 7، الرقاب 6 ، جلمة 14، سيدي علي بن عون 10، أولاد خفوز وسيدي بوزيد الشرقية 6، سيدي بوزيد الغربية 3
/صفاقس
عقارب 6، جبنيانة 2، بوثدي 11، منزل شاكر 10، الحنشة 5، الصخيرة 15، صفاقس المدينة 1 وصفاقس المطار والطهاهرة 2
/قفصة
قفصة 1، السند 38
/مدنين
مدنين 2، جربة 1، كوتين 3
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