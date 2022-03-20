فوز ماهر حبورية بجائزة سيف الكبرى لسباق الدراجات بالمحمدية

فاز ماهر حبورية من نادي الحمامات، اليوم الاحد، بالنسخة الثانية لجائزة سيف الكبرى لسباق الدراجات بالمحمدية متقدما على محمد امين مشرقي (الجمعية العسكرية) واشرف طليبة (الجمعية العسكرية).
وفي ما يلي النتائج الكاملة:
الاكابر
1 ماهر حبورية (الحمامات)
2 محمد امين مشرقي (الجمعية العسكرية)
3 اشرف طليبة (الجمعية العسكرية)
الاواسط
1 محمد ادم الحديجي (مركز التكوين تونس)
2 ياسين الغربي (الدندان)
3 محمد على الجبالي (جمعية بن عروس)
وسطيات
1 سيرين فطوم (الدندان)
2 نادين موسى (دوار هيشر)
3 اصيل موسى (دوار هيشر)
الاصاغر
1 محمد الطاهر عمري (اوكسيجين)
2 عزيز كريبيس (مركز التكوين تونس)
3 يوسف حديجي (مركز التكوين تونس)
الصغريات
1 انس فتح الله (بنك الاسكان)
2 اسماء منصوري (نفزة)
3 وفاء حمراوي (نفزة)
الفرق
1 الجمعية العسكرية
2 بنك الاسكان
3 نفزة
وفي ما يلي النتائج الكاملة:
الاكابر
1 ماهر حبورية (الحمامات)
2 محمد امين مشرقي (الجمعية العسكرية)
3 اشرف طليبة (الجمعية العسكرية)
الاواسط
1 محمد ادم الحديجي (مركز التكوين تونس)
2 ياسين الغربي (الدندان)
3 محمد على الجبالي (جمعية بن عروس)
وسطيات
1 سيرين فطوم (الدندان)
2 نادين موسى (دوار هيشر)
3 اصيل موسى (دوار هيشر)
الاصاغر
1 محمد الطاهر عمري (اوكسيجين)
2 عزيز كريبيس (مركز التكوين تونس)
3 يوسف حديجي (مركز التكوين تونس)
الصغريات
1 انس فتح الله (بنك الاسكان)
2 اسماء منصوري (نفزة)
3 وفاء حمراوي (نفزة)
الفرق
1 الجمعية العسكرية
2 بنك الاسكان
3 نفزة
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