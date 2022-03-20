فوز ماهر حبورية بجائزة سيف الكبرى لسباق الدراجات بالمحمدية

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فاز ماهر حبورية من نادي الحمامات، اليوم الاحد، بالنسخة الثانية لجائزة سيف الكبرى لسباق الدراجات بالمحمدية متقدما على محمد امين مشرقي (الجمعية العسكرية) واشرف طليبة (الجمعية العسكرية).الاكابر1 ماهر حبورية (الحمامات)2 محمد امين مشرقي (الجمعية العسكرية)3 اشرف طليبة (الجمعية العسكرية)الاواسط1 محمد ادم الحديجي (مركز التكوين تونس)2 ياسين الغربي (الدندان)3 محمد على الجبالي (جمعية بن عروس)وسطيات1 سيرين فطوم (الدندان)2 نادين موسى (دوار هيشر)3 اصيل موسى (دوار هيشر)الاصاغر1 محمد الطاهر عمري (اوكسيجين)2 عزيز كريبيس (مركز التكوين تونس)3 يوسف حديجي (مركز التكوين تونس)الصغريات1 انس فتح الله (بنك الاسكان)2 اسماء منصوري (نفزة)3 وفاء حمراوي (نفزة)الفرق1 الجمعية العسكرية2 بنك الاسكان3 نفزة