فوز ماهر حبورية بجائزة سيف الكبرى لسباق الدراجات بالمحمدية


Publié le Dimanche 20 Mars 2022 - 22:31قراءة: 0 د, 38 ث
      
فاز ماهر حبورية من نادي الحمامات، اليوم الاحد، بالنسخة الثانية لجائزة سيف الكبرى لسباق الدراجات بالمحمدية متقدما على محمد امين مشرقي (الجمعية العسكرية) واشرف طليبة (الجمعية العسكرية).

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وفي ما يلي النتائج الكاملة:
الاكابر
1 ماهر حبورية (الحمامات)
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2 محمد امين مشرقي (الجمعية العسكرية)
3 اشرف طليبة (الجمعية العسكرية)

الاواسط
1 محمد ادم الحديجي (مركز التكوين تونس)
2 ياسين الغربي (الدندان)
3 محمد على الجبالي (جمعية بن عروس)

وسطيات
1 سيرين فطوم (الدندان)
2 نادين موسى (دوار هيشر)
3 اصيل موسى (دوار هيشر)

الاصاغر
1 محمد الطاهر عمري (اوكسيجين)
2 عزيز كريبيس (مركز التكوين تونس)
3 يوسف حديجي (مركز التكوين تونس)
الصغريات
1 انس فتح الله (بنك الاسكان)
2 اسماء منصوري (نفزة)
3 وفاء حمراوي (نفزة)

الفرق
1 الجمعية العسكرية
2 بنك الاسكان
3 نفزة


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