تونس تحتضن فعاليات التربص الدولي لرياضة الكنبو كاي

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انطلق اليوم السبت بالحي الوطني الرياضي بالمنزه فعاليات التربص الدولي لـ "الكنبو كاي"، وذلك تحت اشراف المنظمة الافريقية للعبة، و في حضور عدد من الرياضين من تونس و فرنسا واسبانيا.وأكد مراد سعد الله رئيس اللجنة الوطنية لل"كنبو كاي" أنّ التربص الدولي يأتي في اطار التعريف برياضة الكانبو كاي، والافتتاح الرسمي لها في تونس وافريقيا أمام مرأى ممثلي المنظمة الدولية للعبة، التي يقع مقرها في اليابان.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ رياضة ال"كنبو كاي" تمتاز على بقية الرياضات الدفاعية كونها تعتمد على قبضة اليد في النزال، وعلى التطوير الروحي والبدني".وبيّن أنّ من أبرز خصوصيات رياضة "الكنبو كاي" كونها رياضة دفاعية مستقطبة لأفراد العائلة ولا تفرّق بين اختلاف الأعمار والأجيال، مستدلا في ذلك باقبال كامل مكوناتها من الأب والأم والأبناء على ممارستها فضلا عن مزاولتهم للتدريب مع بعضهم البعض.وأبرز أنّ العناصر الوطنية تمكنت في أولى مشاركة في دورة دولية لها في اليابان، قبل نحو أشهر قليلة، من الحصول على نتائج مشرفة في جميع الأصناف، حيث تمكنّ بعضهم من الصعود على منصة التتويج من خلال احراز المصارعة أميرة سعد الله على المركز الثالث.ولفت النظر أنّ تونس سيكون لها أول مشاركة في بطولة العالم لـ "الكنبو كاي" ، التي ستجرى بـ"هاماماتسو" في اليابان انطلاقا من 7 أوت القادم، مردفا في ذات السياق تمّ أمس اسناد رتب "شيهان" كأقوى رتب في الكانبو كاي، وتعني المعلم، لـمصارعين تونسيين، لتصبح تونس تمتلك رسميا 4 "معلمين"، يتمثلون في شخصه مراد سعد الله و نظام عبد الكافي و أميرة سعد الله، والمصارع مفتاح الحزامي.ومن جانبه أفاد "خوان ماري فيدال" نائب رئيس المنظمة الدولية للكنبو كاي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ تونس أصبحت اليوم أول بلد افريقي تمارس فيه رياضة الكنبو كاي بصفة رسمية، مشيرا الى أنّ التربص الدولي يمثل فرصة لمزيد التعريف بالكنبو كاي.وأعرب أنّ المنظمة الدولية للكنبو كاي ترى في تونس قاطرة للمساهمة في نشر هذه الرياضة على الصعيد القاري والاقليمي وتطويرها شيئا فشيئا.وشدّد أنّ ابراز الكنبو كاي على الصعيد العالمي، كما هو الشأن مع الرياضات الدفاعية الأخرى على غرار الجيدو والتايكوندو، يقتضي بالضرورة التكثيف من تنظيم البطولات الدولية والمنافسات، كما سيحصل في الصائفة القادمة بتنظيم بطولة العالم في اليابان.وكشف أن المنظمة الدولية لها اهتمام بالغ اليوم في نشر رياضة وقيم "الكنبو كاي" في جميع بلدان العام، وحتى تكون يوما ما رياضة أولمبية، رغم أنّ الأولوية والاهتمام الأكبر متعلق بتنمية قدرات الفرد الممارس لها، وفق تقديره.يذكر أنّ الكنبو كاي ظهرت في اليابان منذ سنة 1500 كرياضة دفاعية تقليدية، وأصبح لها انتشار عالمي منذ سنة 1960، كما تنظم لها كل 3 سنوات بطولة عالمية.وتمارس الكنبو كاي حاليا كرياضة في القاعات و هي تحتوي على آليات الدفاع عن النفس التقليدية التي تقوم على مهارات التركيز و إتقان حركات اليدين و الرجلين و إظهارها و كأن اللاعب بصدد القيام بالدفاع عن نفسه ضد مجموعة من المهاجمين الخفيين.