رئيسة الحكومة تفتتح الدورة 38 لمعرض الصناعات التقليدية بالكرم

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انطلقت السبت الدورة 38 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية الذي ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم بالعاصمة، بمشاركة أكثر من ألف عارض من مختلف ولايات الجمهورية في اختصاصات تقليدية وحرفية وفنية متعددة .وتم التركيز خلال هذه الدورة التي تتواصل الى 27 مارس 2022، على الصيغة التجارية للصالون قصد اتاحة فرص أكبر للمشاركين للتعريف بمنتوجاتهم وخصوصيات الجهات والفئات وحثهم على المشاركة الفاعلة لإنجاح مشاريعهم ومزيد التعريف بها خلال هذه الدورة، وفق منظمي التظاهرة الذين يتوقعون ان يتجاوز عدد الزائرين مائة ألف زائر.وعبر عدد من الحرفيين العارضين لدى لقائهم برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، التي تولت الاشراف على افتتاح الدورة وزيارة الأجنحة، عن جملة من المشاغل والصعوبات التي تعترض أنشطتهم خاصة من حيث توفر المواد الأولية والإنتاج والتسويق.وزارت بودن مختلف الفضاءات بالصالون ومنها الجناح التجاري والذي يعد الجناح الأبرز خلال هذه الدورة، بمشاركة 800 عارض في عدد من الحرف والمهن الفنية والتقليدية من كل الجهات والفئات والاختصاصات.كما اطلعت على الجناح الخاص بالعارضين ذوي الاحتياجات الخصوصية الذي يشارك فيه حوالي مائة حرفي وحرفية لعرض منتوجاتهم التي تبرز خصوصيات جهاتهم وثراءها في قطاع الصناعات التقليدية والحرفية.، علاوة على الأجنحة المخصصة لعرض منتوجات الولايات، ويشارك فيه أكثر من مائة عارض أغلبهم من الفئة الشبابية المبدعة بمشاريعها في مجال الصناعات التقليدية والحرفية والفنية على غرار الخزف الفني والقماش والحرير والحلفاء والنحاس والعطورات ومواد التجميل والحلي والمجوهرات والجلود والملابس التقليدية والبلور والحلويات التقليدية وغيرها.وأكدت رئيسة الحكومة حرص الدولة على مزيد الاهتمام بقطاع الصناعات التقليدية والحرفية ومساندة مهنيي هذا المجال والعمل على الرفع من قدرات القطاع ودعم مساهمته في التنمية الجهوية والاقتصادية.وكانت رئيسة الحكومة مرفوقة خلال افتتاحها للمعرض، بوفد وزاري ضم وزراء السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد والتخطيط وتكنولوجيات الاتصال والتجارة وتنمية الصادرات والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الثقافية والتشغيل والتكوين المهني.