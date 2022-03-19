نور الدين الطبوبي: لا خيار سوى التحاور للخروج من الوضع الراهن للبلاد

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أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت لدى إشرافه على المؤتمر العادي ال14 بسيدي بوزيد أنه لا خيار اليوم سوى التحاور للخروج من الوضع الراهن للبلاد...وبين نور الدين الطبوبي أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية بمفرده ولا لأي طرف آخر مهما كانت قدرته مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الموجودة حاليا داعيا في هذا الصدد الى ضرورة التحاور باعتباره المخرج الوحيد لتجاوز التعقيدات والصعوبات الموجود في البلاد ومجابهة التطورات العالمية المتسارعة في جميع الواجهاتوأضاف أن لكل طرف ضغوطاته واكراهاته سوى بالنسبة لاتحاد الشغل أو لرئيس الجمهورية مما يتطلب العمل معا لإيجاد مخرجاتوتقاسم الحمل والخروج إلى الشعب التونسي ومصارحته بحقيقة الأوضاع لأن الأرقام التي يعلن عنها في المكاتب المغلقة مختلفة عماهي عليه في الخطاباتوشدد أمين عام المنظمة الشغيلة على أن ما هو مطروح اليوم من رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية وتجميد الأجور لمدة 5 سنوات يجعل الاتحاد أمام خيار وحيد وهو الإنحناء لقوة الشعب والدفاع عن حقوقه لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم داعيا في هذا الخصوص الى ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضعوأشار إلى أن الاتحاد لم يعطل أي اتفاقية وفي المقابل لن ينحني أو يخون الأمانة بل إنه مستعد لكل الخيارات حيث ستصدر فيغضون الأيام القليلة القادمة كل اللوائح المهنية التي تضبط خياراته ورؤيته كما أن مجمع الوظيفة العمومية الذي اجتمع أمس الجمعة اتخذ قرارالإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوأكد نور الدين الطبوبي على ضرورة الضرب على أيادي العابثين وتحقيق القضاء العادل والمنصف والتوازن بين كل السلطاتوتطبيق مبدأ العدالة الجبائية قبل كل الإصلاحات الأخرى.