متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 19 مارس


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 10:55قراءة: 0 د, 32 ث
      
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الكاف: تسجيل اصابتين جديدتين بعدوى فيروس "كورونا" دون رصد أية حالة وفاة

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سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في إحصائية جديدة لتطور الوضع الوبائي لفيروس "كوفيد 19"، اصابتين جديدتين لشخصين أصيلي مدينة الكاف، وذلك بعد صدور نتائج 31 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 17 مارس، ولم يقع تسجيل أية حالة وفاة

كما اظهرت الإحصائية الجديدة تراجع عدد المقيمين بالمستشفيات الى 07 مصابين منهم مصابان يقيمان بأقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما انخفض عدد الحالات النشيطة المسجلة خلال ال05 أيام الأخيرة إلى 16 حالة

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 25115 مصابا شفي منها 25099 شخصا مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 762 شخصا.

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