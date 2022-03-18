رابطة أبطال افريقيا- فوز الأهلي المصري على المريخ السوداني 3-1

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فاز الأهلي المصري على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم /الجمعة/ بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.وسجل أهداف الأهلي بيرسي تاو في الدقيقة (19) ومحمد شريف (72) وأحمد عبد القادر (73)، فيما سجل رمضان عجب هدف نادي المريخ الوحيد (60).وبفوزه رفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي متصدر الترتيب بـ (10) نقاط، والذي يحل ضيفا على الهلال السوداني غدا /السبت/ ضمن منافسات الجولة نفسها..وبقي المريخ في المركز الرابع والأخير بأربع نقاط ، بفارق الأهداف خلف الهلال صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.