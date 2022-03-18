نابل: ارتفاع عدد الجثث التي لفظها البحر على سواحل قربة ونابل إلى 12 جثة تعود على الأرجح لمهاجرين

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ارتفع عدد الجثث الآدمية التي تم انتشالها، اليوم الجمعة، من قبل قوات الأمن والحماية المدنية بالجهة، إلى 12 جثة لفظها البحر على شاطئي قربة ونابل، وفق ما أكده مصدر أمني لصحفية (وات).وقال المصدر ذاته، إن هذه الجثث مجهولة الهوية، ومن المرجح أن تكون أغلبها لمهاجرين غير نظاميين، مضيفا أنه تمت إحالة كل الجثث على قسم التشريح بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، للتثبت من هوياتها.