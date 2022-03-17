كرة الطاولة: تونس تشارك بـ 38 لاعبا في الدورة الدولية للشبان المقررة بقاعة رادس


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 22:31قراءة: 0 د, 33 ث
      
- تستأنف الجامعة التونسية لكرة الطاولة أنشطتها وتنظم خلال الفترة بين 21 و27 مارس 2022 الدورة الدولية للشبان بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

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وسيشارك في هذه البطولة 140 رياضيا يمثلون 17 بلدا يتنافسون في الفئات العمرية دون 11 ودون 13 ودون 15 ودون 17 ودون 19 سنة في مسابقات الفردي فقط، حيث ستخصص الفترة من 21 الى الى 23 سنة لفئات الفتيان، فيما ستكون الفترة من 25 الى 27 مارس مخصصة لفئات الفتيات.
والبلدان المشاركة في هذه البطولة هي تونس والنمسا وفرنسا وسوريا وهولاندا وبلجيكيا واسبانيا ومصر والهند وسويسرا والجزائر وكوت ديفوار وانقلترا وليبيا وسلوفينيا والامارات واوزباكستان، ويعدّ وفد المنتخب التونسي هو الأضخم ب 38لاعبا ولاعبة في مختلف المسابقات.

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