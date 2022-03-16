وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يتطرقان إلى مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين

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تطرق وزير الدفاع الوطني، عماد مميش، ونظيره الإيطالي، لورانزو غويريني، يوم الثلاثاء، في لقاء تم بالقاعدة العسكرية بالعوينة، إلى مخرجات أشغال الدورة 23 للجنة العسكرية المشتركة التونسيّة الإيطاليّة.كما تناول اللقاء النقاط ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ إعلامي.وثمن الوزير مميش ما لمسه من إرادة مشتركة للبلدين في الإرتقاء بالتعاون الثنائي العسكري في مجالات تطوير قدرات القوات المسلحة والدور الإيجابي لدعم مشاريع التنمية المستدامة.من جهته، أكد الجانب الإيطالي مواصلة دعم بلاده للمشاريع التنمويّة ذات الصبغة الإجتماعيّة، على غرار مركز التكوين المهني للغوص والأشغال تحت المائية بجرجيس (ولاية مدنين) ومشروعي تنمية رجيم معتوق والمحدث بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي.وحضر اللقاء اطارات عسكرية رفيعة من البلدين.وكان رئيس الدولة قد التقى في وقت سابق بالوزير غويريني، الذي أعرب مجددا عن تمسّك ايطاليا بدعم تونس على المستويين الثنائي والأوروبي ولدى المنظمات الدولية المانحة، والوقوف إلى جانبها في التحديات التي تواجهها.