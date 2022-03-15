الاتحاد الافريقي لكرة اليد يقرر موعدا جديدا لكاس امم افريقيا المغرب 2022


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 14:39قراءة: 0 د, 39 ث
      
اعلن الاتحاد الافريقي لكرة اليد ان كاس امم افريقيا للاكابر ستقام في الفترة المتراوحة بين 11 و18 جويلية 2022 بعد ان كانت مقررة في 22 جوان - 2 جويلية بالمغرب.

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وتم تغيير موعد المسابقة القارية بطلب من اللجنة الدولية للالعاب المتوسطية وبتدخل من الاتحاد الدولي لكرة اليد نظرا لتزامنها مع دورة الالعاب المتوسطية التي ستحتضنها مدينة وهران الجزائرية من 25 جوان الى 5 جويلية 2022.

ويذكر ان كاس امم افريقيا لكرة اليد كانت مقررة في البداية خلال شهر جانفي الماضي قبل ان يقع تاجيلها الى شهري جوان وجويلية.
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وسيشارك في كاس امم افريقيا يالمغرب 14 منتخبا (الجزائر، أنغولا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، مصر، الغابون، غينيا، المغرب، نيجيريا، السينغال، تونس، كينيا وزمبيا).

وسيتم خلال عملية القرعة توزيع المنتخبات على اربع مجموعات في الدور الاول (مجموعتان باربعة منتخبات ومجموعتان بثلاثة منتخبات).

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