المنستير: موسيقى ومحاضرات ووورشات في الدورة 10 لملتقى فنون المدينة بدار الثقافة بالوردانين

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تحت شعار "صورة المدينة ..ثقافة الفنون" تنظم دار الثقافة الوردانين بولاية المنستير بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، الدورة العاشرة لملتقى فنون المدينة من 18 إلى 20 مارس الجاري، وفق ما أفادت "وات" مديرة دار الثقافة بالوردانين نصيرة عبد الواحد.ويفتتح المهرجان الجمعة 18 مارس الجاري على أنغام الجاز مع مجموعة نادى الجاز بالمنستير، بقيادة محمّد أمين بن عافية ومحمّد أمين الخال، ليواكب الجمهور إثر ذلك عرضا فنيا بعنوان " أضاءوا سماء ثقافتنا" من إنتاج مجموعة من طلبة وخريجي المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة.وسيكون لأحباء الفنون الجميلة موعد ضمن هذا الملتقى مع معرض جماعي بعنوان "من وحي المدينة" بمشاركة الفنانين والفنانات التشكيليين والفوتوغرافيين العصاميين والمحترفين ليليا الشريف ونجيب الشك وأسماء الحطاب ونجيب الركباني وعبد الرحمان دلدول وعلي البرقاوي وعبد الحميد الصكلي، وستتخلل افتتاح هذا المعرض مرافقة موسيقية على آلة "الفلوت" والقيتارة مع أميمة اللبان وأمين بن عافية.وتقام بالمناسبة ندوة فكرية بعنوان "صورة المدينة في الآداب والفنون" يديرها الجامعي عبد العزيز شبيل وينشطها الشاعر صالح السويسي.وستقدم خلالها مداخلات بعنوان "صورة المدينة بين الواقع والتخيل (في الشعر والرواية)" مع الشاعر المنصف الوهايبي، و"صورة المدينة في الفن التشكيلي: عمارة الرؤية في مدينة نجيب بلخوجة" مع الأستاذ خليل قويعة، و"طبيعة العلاقة بين ما ينتمي إلى واقع المدينة وبين ما ينتمي إلى تجربة الفن المسرحي" مع الأستاذ محمّد عبازة، وستتخللها مراوحات موسيقية مع الفنّانين توفيق بوقرة وحسام عياد. وسيقع خلال اليوم الأوّل تكريم الفنّان القدير عبد الفتاح بوستة.ويخصص اليومين الثاني والثالث من الملتقى للتكوين لتنظيم ورشات الخط العربي بإشراف الفنّان محمّد سحنون، والنحت بإشراف الفنّان عبد الفتاح بوستة، و"البورتريه" بإشراف الفنّان علي البرقاوي، والفسيفساء بإشراف الفنّان إبراهيم الدقي، والجداريات بإشراف الفنّان عبد الحميد الصكلي. ويختتم الملتقى بعرض إنتاجات الورشات وتكريم المشاركين.