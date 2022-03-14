المنستير: حجز 8 أطنان و280 كغ من مادتي الفرينة والسميد نهاية الأسبوع

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حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر الى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير والوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بجمال والشرطة البلدية بجمال وشرطة النجدة، خلال عملية مداهمة لمنزل بمدينة جمال، مساء أمس الاحد، 2 اطنان و280 كيلوغرام من مادة الفرينة منها 1300 كغ من الفرينة المدعمة والبقية رفيعةكما حجزت الفرق المعنية، وفق ما اوردته الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات على صفحتها الرسمية الالكترونية، 450 كغ من مادة السميد و600 كغ من مادة السكر المدعم و16 صندوق زيت نباتي فارغ، وقد أعيد ضخ المحجوزات من الفرينة والسميد والسكر بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة.وتمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالمنستير والشرطة العدلية لمنطقة الأمن الوطني، ايضا من حجز كمية 730 كغ من مادتي السميد والفرينة الرفيعة بإحدى المغازات بالساحلينوكانت فرق المراقبة الاقتصادية حجزت مساء الجمعة الماضي بمنزل حرب بولاية المنستير 4 أطنان و800 كغ من مادة الفرينة المدعمة المخصصة حصريا لصنع الخبز، كان صاحب مخبزة مصنفة بمنزل حرب بصدد بيعها، وقد وقع تأمين قيمة المحجوز من الفرينة لفائدة الخزينة العامة للدولة، حسب ذات المصدر.