وزير السياحة : "نسعى إلى جعل صفاقس قطبا للسياحة الايكولوجية المستدامة والبديلة "

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أكد وزير السياحة، محمد المعز بالحسن، اليوم الاحد في صفاقس، سعي سلطة الإشراف إلى جعل جهة صفاقس قطبا للسياحة الايكولوجية المستدامة والبديلة وذلك من خلال استغلال ريادتها باعتبارها من اكبر منتجي الزيتون لبعث مسلك سياحي لتثمين منتوج الزيتون بها.وقال الوزير، في تصريح اعلامي على هامش زيارة عمل إلى الجهة استهلها بافتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للزيتونة ان الاشتغال على السياحة الايكولوجية المستدامة يتم عبر التشجيع ودعم الاستثمار في هذا المجال بتمكين الباعثين والمستثميرن في السياحة الايكولوجية من منح وذلك بالشراكة مع المانحين الدوليين.كما تعمل الوزارة على دعم مساهمة السياحة الايكولوجية في التنمية في الجهات الداخلية وذلك من خلال إيجاد علاقة مصالحة بين السياحة والمحافظة على الموارد الفلاحية وحسن استغلال الإقامات الريفية.وبخصوص الإشكال المتعلق بالقرى الحرفية في مختلف جهات البلاد، والمرتبط اساسا بالازمة التي يعرفها قطاع الصناعات التقليدية، أكد وزير السياحة على ضرورة ان تعود هذه القرى الحرفية إلى الحرفيين وان تحدث نقلة نوعية في المسالك السياحية.ولتلافي التداعيات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية على السياحة التونسية، أفاد وزير السياحة ان التوجه الحالي هو التركيز على الأسواق الأوروبية التقليدية وأسواق الجوار، كما يتم العمل على استكشاف أسواق جديدة مثل السوق الآسيوية.ويتضمن برنامج زيارة وزير السياحة الى ولاية صفاقس تدشين وحدة فندقية في صفاقس المدينة وإعلان بلدية المحرس بلدية سياحية.